Acusan a Nickelodeon de ‘sexualizar e infantilizar’ a una de sus estrellas

La compañía de entretenimiento infantil, Nickelodeon, ha sido acusada de sexualizar a la actriz y cantante, Ariana Grande, cuando era adolescente. La intérprete de ‘7 Rings’ saltó a la fama a una edad temprana, gracias a su papel de Cat Valentine en la exitosa serie ‘Victorious’, en 2010.

Además, es famosa por su paso al spin-off, ‘Sam Cat’, junto a Jennette McCurdy, quien a su vez logró fama internacional por la producción, ‘iCarly’ -donde interpretó el papel de Sam Puckett- en 2013.

Sin embargo, después de que se publicaran las memorias de McCurdy el pasado 9 de agosto, en las que habla de la supuesta explotación de la que fue víctima durante su estancia en la cadena por parte de alguien a quien se refería como “El Creador”, los usuarios de las redes sociales se han preguntado si Ariana Grande tuvo la misma suerte.

El usuario de Twitter @veronasfilms compartió una serie de sugerentes clips de la joven de 29 años en el papel de Cat, en la serie de Nickelodeon, la cual fue escrita y dirigida por Dan Schneider.

En los videos, se le podía ver metiéndose los dedos en la boca en un momento dado, mientras intentaba “exprimir una papa”. También se le filmó intentando meter un dedo del pie en la boca en un sketch, antes de tumbarse en una cama y verter agua sobre sí misma. Ariana Grande tenía 16 años en el momento del rodaje.

everyone keeps bringing ariana grande for stan drama against jennette and idk why. let’s not forget, ariana is a victim herself from the creepiness of dan schneider. this is why she doesn’t talk about the role of cat valentine anymore. they sexualized and infantilized her. pic.twitter.com/72MrdW2j33

— khalia. | robert de niro day☀️ (@VERONASFILMS) August 11, 2022