VIDEO. La rueda de prensa de un serio Antonio Torres Servín tras el empate ante Olimpia

El técnico mexicano de Municipal, Antonio Torres Servín, habló en conferencia de prensa sobre el empate de sus dirigidos 2-2 ante Olimpia, resultado que deja la llave abierta y que se definirá en el duelo de vuelta en Honduras, aunque cabe resaltar que el cuadro hondureño iniciará con la ventaja en la serie por sus dos tantos como visitante, aunque no contará ni con su capitán Jerry Bengtson ni Boniek García.

La llave de ida en el estadio Doroteo Guamuch Flores dejó un disputado encuentro que mantuvo a los jugadores la mayor parte del duelo pasados de revoluciones, los 90 minutos finalizaron con 9 amarillas y dos tarjetas rojas, ambas para Municipal. El cuadro dirigido por Torres Servín se vio sorprendido en la primera parte tras ir 0-2 por debajo en el marcador al minuto 9′. La reacción de los escarlatas se dio en la segunda parte y lograron rescatar el empate tras un inspirado Eduardo Rotondi (gol y asistencia).

En conferencia de prensa, Antonio Torres Servín se mostró serio frente a las preguntas de los periodistas presentes en la sala, el técnico comentó que la llave no está definida y que las decisiones arbitrales no definieron el duelo, ya que, a su parecer todas las amonestaciones fueron justas.

¿Trabaja Municipal la táctica fija?

“En el futbol hay distracciones, yo no entiendo la pregunta de que no trabajamos, son partidos de alta intensidad”.

¿Influyeron las decisiones arbitrales en el resultado?

“No sé si te diste cuenta que las expulsiones las crearon el ritmo de la defensa, una cosa es ver el partido desde fuera. En ningún momento sacaron ventaja. No sé si viste que no era penalti o que el gol de Matos era fuera de juego, no entiendo. Hay que ver bien el partido para cuestionar”.

¿Qué le deja el duelo de ida?

“Yo creo que fue un partido muy intenso, la primera llegada de gol la tuvimos nosotros. El duelo fue intenso. Creo que once contra once fue parejo, la serie no ha sido definida todavía e iremos con la mentalidad de ganar”.

La vista partido a partido…

“Vamos a prepararnos para el sábado (clásico ante Comunicaciones), será un ambiente difícil”.

Los altercados previo al encuentro…

“Esto que pasa es una lastima, el futbol es un ambiente bien padre y hay que ver qué se trata. El futbol es familiar”.

¿Cómo afrontarán el duelo de vuelta?

“Vamos a ver el partido repetido y siempre hay detalles a mejorar, pero ahora vamos a pensar en el siguiente. Esperamos un partido fuerte, sabemos que saldrán a jugar con la ventaja de los goles de visita y a nosotros solo nos queda ganar”.

