La publicación más hot que verás hoy de Belinda en un sexy body

Belinda ha dejado con la boca abierta a sus miles de fanáticos que acumula en las redes sociales. Y es que la famosa, decidió aparecer en su cuenta de Instagram, luciendo un look completamente diferente.

En la imagen, que hasta el momento supera los más de 80 mil likes, se puede apreciar a una Beli muy sexy. En la fotografía, se puede ver a la artista enfundada en un erótico look que le ha valido cientos de halagos y piropos.

Y no es para menos, ya que la ex de Christian Nodal aparece enfundada en un body- enterizo con transparencias en color negro. Pero eso no es todo, ya que su erótico look lo hizo acompañar de peinado en el que su melena luce más corta de lo normal.

Al deslizar, en la siguiente imagen, la artista mexicana se muestra con su cabello con una tonalidad en rosa. “Que rara te vez, Beli, pero aún así estás muy sexy”, “Que mujer tan hermosa eres”, “Siempre luciendo fantástica”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer a un lado de la publicación.

Recordemos que, fue hace tan solo unos días atrás cuando Belinda decidió celebrar a lo grande su cumpleaños.

La intérprete escogió como destino Disney para el festejo, por lo que estuvo compartiendo por medio de sus redes sociales cómo estuvo su viaje.

¿Jared Leto y Belinda tienen un romance?

Fue hace unos días atrás, cuando circularon en redes sociales unas imágenes que muestran a la artista vacacionando en compañía del famoso actor de Hollywood, Jared Leto.

Mucho se habló de un posible romance entre ellos, pero hasta la fecha ninguno de los dos ha confirmado la noticia.

Actualmente, Belinda cuenta con más de 15 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde coparte material de sus prestaciones y de su día a día.