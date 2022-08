Kimberly Flores se destapa su booty y Edwin Luna lo “manosea” descaradamente

Fue hace tan solo unos días atrás, cuando Kimberly Flores se hizo viral en las redes sociales por una serie de videos que circularon. En el primero, la cantante guatemalteca aparece llevándose la propina que dejaba su pareja Edwin Luna en un restaurante.

Pero no conforme con eso, luego se reveló otro clip en el que aparece regateando un par de zapatos en un mercado. Lo anterior, provocó un gran escándalo, ya que hace unos días se confirmó que la modelo participaría en el reality show “Rica, famosa y latina”.

Y es que muchos internautas afirmaron que la también empresaria, si era tan “rica”, no tendría que tener esas actitudes. “Lamentable que no valora el trabajo de la gente”, “Si es tan rica no debería de regatear”, “Que vergüenza”, fueron algunos de los comentarios que expresaron los usuarios en las redes sociales.

Ahora, Flores ha aparecido, colgado una serie de fotografías desde su cuenta oficial de Instagram. En la colección de imágenes, la artista aparece luciendo un bikini de flores, cubriéndose con un pareo de las mismas tonalidades.

Sin embargo, al llegar a la fotografía número tres, se puede ver al vocalista de La Trakalosa de Monterrey tocando el trasero de Flores. Y es que en la imagen, se puede ver claramente como el artista coloca la mano en el booty de la famosa que está en tanga.

La publicación provocó que varios de los usuarios comentaran al respecto, resaltando que deberían de ser “más decentes” con su contenido.

Kimberly Flores disfruta de nuevas vacaciones…

Actualmente, la famosa cuenta con más de dos millones de usuarios en su cuenta oficial de Instagram.

Recientemente, la pareja informó a sus fanáticos que se tomarían otras vacaciones en familia.

En esta ocasión, decidieron viajar a Los Cabos, México para disfrutar del sol, la playa y la arena.