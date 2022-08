Johnny Depp causa controversia con su extraña aparición en los MTV VMAs

Johnny Depp regresó al centro de atención por primera vez tras su polémico juicio con Amber Heard. El actor interpretó el famoso “Moonman” de MTV durante los MTV Video Music Awards 2022. Depp apareció en un video pregrabado.

El astronauta de “Moonman” ha sido un símbolo de la entrega de premios de MTV desde su debut en 1984 y durante la extraña aparición no se dijo el nombre de Depp, pero se podía ver su rostro en un traje espacial colgado sobre el escenario en la entrega de premios después de que el locutor enumeró a los presentadores y anfitriones.

Si bien había muchos rumores de que el actor pudiera aparecer en la premiación, las redes sociales dieron a conocer su confusión sobre ese momento, especialmente por lo que dijo. Mientras Johnny Depp era el “Moonman”, el actor dijo algo que definitivamente no cayó en gracia de los espectadores: “Necesitaba el trabajo”, haciendo referencia a los múltiples proyectos que ha perdido desde que su exesposa lo acuso de violencia doméstica y abuso.

Was that it? That better not be it #VMAs #JohnnyDepp #JohnnyDeppRisesVMA pic.twitter.com/vAQdA7s6Xz

