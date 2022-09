Barcelona pasa de un límite salarial negativo a uno positivo

El Barcelona pasó de un límite salarial negativo en marzo de 144,3 millones de euros (144,8 millones de dólares) a un saldo positivo de 656,4 millones (660,1 millones de dólares), según informó LaLiga este viernes.

La Liga de Fútbol Profesional hizo público los límites salariales con los que cuentan los equipos tras la última ventana de mercado, donde destaca el salto de Barcelona.

Las distintos pasos dados por el club azulgrana para generar ingresos como la venta de un 25% de los derechos televisivos ligueros o el 24,5% de Barça Studios, le han permitido volver a terreno positivo. El Barcelona ha podido afrontar así sus fichajes del verano, entre los que destaca la llegada del artillero polaco, Robert Lewandowski.

🤑 Los límites salariales de la 22-23: gran cambio el del Barcelona https://t.co/EznSISWvaw — MARCA (@marca) September 9, 2022

¿Qué es el límite salarial?

-->

Actualizado varias veces a lo largo de cada temporada, el límite salarial es el monto que los clubes se pueden gastar en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo.

Este límite también incluye el gasto en filiales, cantera y otras secciones, y de superarlo pueden ser sancionados, aunque se contemplan casos específicos para sobrepasarlo.

El tope salarial se calcula en base a la diferencia entre los ingresos (publicidad, venta de jugadores, patrocinios, derechos de TV, etc.) y los costes estructurales (salarios no deportivos, costes de explotación, compra de jugadores, etc.).

💥 OFICIAL | @LaLiga hace oficial el límite salarial de cada equipo durante la presente temporada 1⃣ @realmadrid: 683.462.000€

2⃣ @FCBarcelona: 656.429.000€

3⃣ @Atleti: 341.040.000€ 🤑 El Barça pasa de -144.353.000€ a 656.429.000€ 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/SgxWrYJe6r — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2022

El Real Madrid sigue liderando la tabla con un límite de 683,4 millones de euros (686,6 millones de dólares), menos de los 739 millones de euros (742 millones de dólares) que tenía en marzo pasado, tras el fin del mercado invernal.

El Atlético de Madrid es el tercer equipo con mayor margen con 341 millones de euros (342,7 millones de dólares).

💰 El Barça pasa de -144 millones de euros a 656 de límite salarial. 🧐 La lista complete del límite salarial de cada equipo de #LaLigaSantander y #LaLigaSmartbank ⤵️ 🔗 https://t.co/OWOmJMQ70p pic.twitter.com/xbdmp0ircd — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 9, 2022

*Con información de AFP