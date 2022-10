VIDEO. “Estamos en buena dinámica pero mañana es otra historia”, expresó Xavi

La previa al duelo entre el Inter y FC Barcelona de Champions League contó con las declaraciones de Xavi Hernández en conferencia de prensa, el técnico azulgrana habló sobre lo clave que será el duelo que podrá definir el futuro del club en la máxima competencia europea de clubes este martes en el Giuseppe Meazza.

Los dirigidos por Xavi llegarán al duelo ante el Inter como los líderes en LaLiga y una dinámica invicta en el campeonato local, mientras que en Champions acumulan su única derrota de la temporada ante el Bayern Múnich 2-0. Mantener el buen ritmo es algo que espera el estratega español, quien comentó que buscarán demostrar que están listos para competir por la “orejona“.

Ambos clubes llegan obligados a ganar

“Hemos perdido los dos (Inter y Barça) con el Bayern y mañana es un partido trascendental, no podemos fallar más”, expresó.

El Barça buscará ser sólido en defensa adelanta Xavi

“Para mí es importante defender bien, no encajar y no conceder muchas ocasiones. En la Champions nos perjudicó ese gol de estrategia en Múnich, teníamos el partido controlado y eso cambió la dinámica del partido. Si no encajas nosotros que generamos mucho siempre tenemos la oportunidad de marcar gol, por eso le doy la importancia de no recibir tantos”, añadió.

🔊 Xavi: "Es importante defender bien, no encajar ni conceder demasiado"#InterBarça pic.twitter.com/N98CfmM8u4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2022

El Barça llega al duelo como líder en Liga

“Es un punto de moral y de confianza e importante para nosotros, vernos arriba es positivo después de tanto tiempo y estamos en buena dinámica pero mañana es otra historia. Venimos de no puntuar en Múnich y mañana es un partido importante para nosotros y de demostrarnos que es el momento para rendir en esta competición”, comentó.

“Nosotros llegamos con una buena dinámica de juego, pero hay que demostrarlo, hay que tratar de igualar el juego de Múnich, pero con resultados”, concluyó.