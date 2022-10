Ancelotti: “Cuando ganas por un gol es normal pedir la hora, no es nada nuevo”

Finalizado el encuentro que firmó tres puntos vitales para el Real Madrid y que significó tomar el liderato momentáneo y meter presión al Barça a una semana del clásico español, Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa sobre el triunfo de sus dirigidos que pese a dominar el encuentro sufrieron más de la cuenta en el cierre del partido.

“Cuando ganas por un gol es normal pedir la hora, no es nada nuevo. El equipo ha jugado bien y ha merecido ganar. Pudimos haber marcado más, nos llevamos la portería a hacer y hemos hecho buenas cosas. No estuvimos tan acertados como antes, pero me quedo satisfecho”, inició el técnico italiano.

Para Ancelotti este partido era considerado importante para una temporada en la que aspira a revalidar el titulo de Liga y que en la campaña anterior no pudo derrotar al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez; además consiguió su primer partido en la campaña de Liga sin que su equipo encaje gol. “El año pasado ‘pinchamos’ aquí y el equipo ha sido mucho más sólido y fuerte. La portería a cero es muy importante, el éxito del año pasado se debió al buen aspecto defensivo”, añadió.

El Real Madrid con el triunfo 0-1 sobre el Getafe gracias al tempranero tanto de Militao al minuto 3′, suma 22 unidades en ocho jornadas de liga y supera por tres puntos al FC Barcelona que jugará este domingo en el Camp Nou ante el Celta de Vigo.

Ancelotti ve el Clásico lejos…

“Era un partido importante como todos, el Clásico está muy lejos y puede que el martes rote un poco más”, expresó el italiano que previo al duelo ante el FC Barcelona del próximo domingo deberá visitar al Shakhtar en Polonia en la cuarta jornada de la Champions League.

-->

En el duelo ante el cuadro ucraniano, quien por la invasión de Rusia juega en Polonia, se espera que en el Real Madrid hayan rotaciones pensando en el Clásico y sabiendo que un triunfo los mete a octavos de final, por lo que Eden Hazard podría tener minutos con el cuadro merengue. “Hazard está bien, se está entrenando bien, tendrá su oportunidad muy pronto”, concluyó.