Mundial 2022: Conociendo a la selección de Canadá

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca a Canadá.

Con una generación que sumó la segunda clasificación para una Copa del Mundo en la historia de Canadá, el cuadro norteamericano busca hacer historia y dar la campanada en el grupo F (que lo acompañan Bélgica, Croacia y Marruecos) y superar la fase de octavos de final, instancia en la que cayeron en su primera participación.

