VIDEOS. Aviones chocaron durante un show aéreo

Dos aviones chocaron este sábado durante un espectáculo en Dallas, Texas. El accidente ocurrió cerca de la 13:20 horas en la zona del Dallas Executive Airport, a la que rápidamente acudieron más de 40 unidades de las fuerzas policiales y los bomberos.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, sus siglas en inglés) se trata de un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra, que participaban de una demostración durante el Wings Over Dallas Airshow, que suele realizarse en la zona.

El Boeing-17 formaba parte de la colección de la Fuerza Aérea Conmemorativa, apodada “Texas Raiders”, y era uno de los nueve aún existentes en condiciones de volar. En tanto, el P-63 es un modelo un tanto más raro del que existen todavía unas 14 unidades -y sólo cuatro en condiciones de volar, incluido uno propiedad de la Fuerza Aérea Conmemorativa.

🚨#BREAKING: Mid-air collision reported at Dallas Airshow⁰⁰📌#Dallas l #Texas ⁰⁰Watch as two aircraft crash in A Mid-air collision reported at Wings Over Dallas Airshow in Texas the number of injuries are currently unknown One of the planes involved was a B-17 Bomber pic.twitter.com/GPf6Jxtf3P

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 12, 2022