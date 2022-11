VIDEO. El espectacular anuncio de Nike previo a la Copa del Mundo

Faltan pocos días para que arranque la fiesta del futbol con la Copa del Mundo de Catar 2022. Durante un mes, todas las miradas estarán puestas en la Copa del Mundo, la que probablemente sea la última competición a nivel de selecciones de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo.

Es por eso, que Nike sacó un espectacular anuncio que seguramente a más de alguno le traerá algún buen recuerdo, ya que la magnitud de las estrellas en dicho comercial está al alcance de pocos.

I challenge you to watch Nike's World Cup advert and not smile. It won't happen. pic.twitter.com/mX2BgudLLh

— Sam Farley (@FarleyWrites) November 16, 2022