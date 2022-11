Los jugadores con mayor valor de mercado en la Copa del Mundo Catar 2022

Faltan pocos días para que arranque la fiesta del futbol con la Copa del Mundo de Catar 2022. Durante un mes, todas las miradas estarán puestas en el Mundial, el que probablemente sea el último torneo a nivel de selecciones de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo.

Es por eso, que el portal Transfermakt elaboró las alineaciones de las cinco confederaciones con mejor valor de mercado para la Copa del Mundo de Catar 2022, como suele ser habitual, UEFA domina en el valor de los jugadores, mientras que la AFC, tienen el valor de mercado más bajo.

