La conmovedora historia del joven que impacta en Catar

El joven catarí Ghanim al Muftah impresionó al mundo cuando apareció junto a Morgan Freeman durante la ceremonia inaugural del Mundial 2022. A la distancia miles no podían distinguir quien aparecía junto con el actor estadounidense, pues Ghanim carece de la mitad inferior de su cuerpo, sin embargo, su discapacidad no le ha impedido sobresalir y convertirse en una persona inspiradora.

El joven, de 20 años, es un reconocido creador de contenidos en redes sociales con más de tres millones de seguidores. Además, cuenta con una página web con el lema “Nada es imposible”. En ese medio, Ghanim se muestra llevando a cabo varias actividades, la mayoría deportivas, algo inimaginable, con lo que recuerda a sus seguidores que todo es posible.

