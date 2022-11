Rey Felipe VI baja al vestuario a felicitar a los jugadores de España

La selección española de futbol se exhibió en su estreno en el Mundial de Catar con una goleada histórica ante Costa Rica. El 7-0 final supone el mejor estreno mundialista de la historia de España. Un partido histórico en el Al Thumama Stadium, en Doha , Catar, que presenció en directo el rey Felipe VI. El monarca español bajó tras el partido al vestuario y felicitó uno a uno a los jugadores de Luis Enrique.

“Bueno seguid haciéndolo igual… En mi vida he acudido a un partido, sobre todo de la selección, con un resultado así. Lo hemos disfrutado, como no. Pero además del resultado, es veros jugar. Ha sido una auténtica gozada. No soy experto, pero no he visto fallar a ninguno. Ha sido un auténtico espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente”, aseguró Felipe VI ante los jugadores de España.