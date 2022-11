Acusan a Netflix por plagio de la serie “1899”

La brasileña Mary Cagnin denunció que la mayor parte del guion de la producción reproduce la historia de un comic de su autoría, Black Silence. La obra, publicada en el 2016, puede leerse en versión gratuita y en inglés en la página web de su autora. El relato se describe como “obra de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico postapocalíptico”. Al mismo tiempo, añade que “se enfoca el drama psicológico de los personajes”. Pero más que eso parece narrar la misma trama que la serie 1899 creada por Baran bo Odar y Jantje Friese.

De hecho, varios de sus puntos son tan coincidentes como para que Cagnin acuse de plagio a los creadores de la producción. Desde una tripulación multicultural enfrentada a un misterio marítimo que termina siendo mucho más complejo, hasta un desenlace emparentado con la ciencia ficción científica.

Medios internacionales informaron que tanto 1899 como Black Silence comparten escenarios idénticos e historia.

“Estoy en shock. Es idéntica. Te debes estar preguntando ¿cómo es esto posible? Pues bien, en 2017 fui invitada por la embajada de Brasil a participar en la Feria del Libro de Gotemburgo, en Suecia. Se trata de una feria muy importante e influyente en Europa. Estuve en diversos paneles y distribuí el cómic Black Silence a innumerables editores y personas de la industria. No entregaba sólo el cómic en físico, sino también una versión traducida al inglés. No es difícil imaginar que mi trabajó llegó hasta los responsables. Mi obra es un cuento corto y en 12 horas de serie se diluyen las referencias, pero la esencia está ahí”, comentó la autora de Black Silence.

SPOILERS À FRENTE

Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem (+) pic.twitter.com/OKie5ci3Cq

— Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022