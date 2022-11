“Platanito” rompe en llanto y teme que lo metan a la cárcel por chiste sobre Debanhi

La polémica por un chiste de humor negro que Platanito hizo sobre Debanhi lo persigue, y en un show que ofreció en Montreal, Canadá, rompió en llanto al dedicar el espectáculo a su esposa y compartir que está viviendo una situación muy difícil, al punto que teme ir a la cárcel.

En redes sociales, circula un video en el que “Platanito” confiesa que luego del chiste que hizo sobre cómo murió Debanhi, su esposa lo ha apoyado, diciéndole que él no es un mal hombre.

“Como todos se han dado cuenta, estoy pasando una situación muy ca#$% en las redes sociales. Esta noche quiero dedicar este show, en especial, a una mujer que está conmigo de la mano día y noche, apoyándome y diciéndome ‘tú eres un buen hombre…’, y se lo dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, dijo ‘Platanito’ entre lágrimas.

'Platanito' llora durante show tras polémico chiste sobre #Debanhi Durante una presentación en #Montreal, #Canadá, el comediante Sergio Verduzco señaló que el único objetivo de su #comedia es "darle la vuelta" a las situaciones difíciles.

Platanito: “Soy comediante, no soy asesino”

El comediante, que se ganó una respuesta clara y contundente por parte de los padres de Debanhi, contó que por hacer el chiste, con el que busca “darle la vuelta a las situaciones” complicadas, como lo que pasó con la joven, quieren meterlo a la cárcel.

“Yo lo único que trato es de darle la vuelta a toda la mi%& que estamos viviendo en el mundo. Yo no me burlo de la muerte de nadie (…) soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña. Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí. ¿Yo por qué?, yo no la maté, hice un chiste”, agregó el comediante.

Este video se da a conocer luego de que el comediante Sergio Verduzco, nombre real de “Platanito”, realizara una disculpa pública a los padres de Debanhi. A través de su cuenta oficial de Instagram y con tan sólo la palabra “COMUNICADO”, el comediante compartió un video para hablar sobre el chiste de humor negro que implicó a la joven Debanhi Escobar:

“Estoy preocupado, al igual que ustedes, de la situación que estamos viviendo en este país. Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen, de saber si van a regresar con bien a la casa”, confesó.

