Memes explotan las redes por el penal fallado de Messi ante Polonia

La Copa del Mundo está llegando a su punto culminante en la fase de grupos y en la serie entre Argentina y Polonia, que ha sido de las más emocionantes, vimos un momento trágico en la carrera de Messi, pues no logró marcar, como en otras ocasiones, desde el punto del penal y los memes no se hicieron esperar.

Polonia hizo un partido irregular y trató de rescatar el empate frente a Argentina en la última jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2022. Tras el fallo de Messi, todos los jugadores del polacos fueron a abrazar a su arquero Wojciech Szczęsny, pues sabían que un empate sería importante, sobre todo porque pasaban primeros de grupo.

Según Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como MisterChip, Messi es el segundo jugador que falla dos penaltis (sin contar tandas de desempate) en toda la historia de la Copa del Mundo.

Sin embargo, en los primeros minutos del segundo tiempo, Alexis Mac Allister marcó el gol de los argentino, con el cual se pusieron en primeros del grupo. Al 67′ Julián Álvarez puso el segundo para el cuadro de Lionel Scaloni. Polonia, a pesar de la derrota, clasificó de segunda, México tercera y Arabia Saudita última.

“Messi, ¡te estoy estudiando!”: el arquero polaco Wojciech Szczesny está siendo un muro infranqueable en lo que va de Mundial pero el miércoles, en el decisivo duelo entre su selección y Argentina, tiene ante sí el mayor reto, ante el que espera estar preparado.

Ante los sauditas, Szczesny había sido decisivo, deteniendo un penal al borde del descanso, a disparo del capitán de los ‘Halcones Verdes’, Salem Al Dawsari, que había anotado unos días antes en la sorprendente victoria de su equipo sobre Argentina (2-1) en la primera jornada.

The next time a Messi fan uses the nickname 'Penaldo' to make fun of it, remember that they are simply projecting their own miseries and inabilities onto another player. pic.twitter.com/b3QjmHI3gZ

— N∆HUEL 🇦🇷 ☆ 𓃵 (@RealGOA7) November 30, 2022