Sale a luz lo que ocurrió cuando Cristiano Ronaldo fue sustituido ante Corea

A los 65 minutos de partido y con la clasificación de Portugal como primera de grupo en el bolsillo, Cristiano Ronaldo protagonizó un pequeño incidente, que en un principio se dijo que ocurrió con el seleccionador, Fernando Santos. Sin embargo, al finalizar el encuentro ante Corea del Sur, ambos aclararon lo acontecido.

“Tienes una prisa de cojones porque salga, no me jodas!”, habría expresado la joya portuguesa, según publicó CMTV. Después se fue visiblemente enfadado al banquillo. Luego, minutos después, llegaría el gol de Corea del Sur que hacía perder el partido, pero no la clasificación, a los portugueses.

Cristiano Ronaldo y su DT aclaran la situación

Fernando Santos fue preguntado después del choque por la reacción de Cristiano, aunque adujo que era por otra circunstancia su enfado y no por el cambio. “Cristiano se fue molesto porque un jugador coreano lo estaba intentando expulsar y hasta tuvo que intervenir Pepe”, comentó.

El propio futbolista explicó también su actitud: “Lo que pasó fue antes de mi sustitución. El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad. No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los hinchas tienen que tener confianza”.

En lo que va de Mundial, Cristiano no ha terminado ninguno de los tres partidos disputados. Jugó 87 minutos ante Ghana, 81 ante Uruguay y apenas 64 ante Corea del Sur. Solo lleva un gol, el anotado de penalti en la primera jornada ante los ghaneses.

