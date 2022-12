Dani Alves alcanza en Catar un nuevo récord en su carrera

Con gran entusiasmo el lateral, Dani Alves, saltó a la cancha para el último partido de la fase de grupos de la “Canarinha”, ante Camerún, en un juego que le sirve al combinado sudamericano para confirmar su buen momento y ganar el grupo G. Pero este duelo es además importante para Alves, que se convirtió, a sus 39 años, en el hombre de más edad en disputar un Mundial con Brasil.

El ex Barcelona supera en el estadio de Lusail al central Thiago Silva (38 años), quien irá al banco, en su estreno en la Copa del Mundo de Catar, su segundo Mundial tras Sudáfrica 2010.

Can Dani's Crazy Dream become reality in Qatar? 🇧🇷#FIFAWorldCup | @DaniAlvesD2

