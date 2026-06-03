 Riquelme promete fichar a Erling Haaland en Real Madrid
Deportes

Enrique Riquelme sorprende con esta propuesta para Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid compite con Florentino Pérez, quien anunció llevar a José Mourinho si gana las elecciones.

Compartir:
Enrique Riquelme candidato a la presidencia del Real Madrid
Enrique Riquelme candidato a la presidencia del Real Madrid / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, anunció este miércoles que el delantero noruego Erling Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo para el club blanco.

Durante una entrevista en 'El Hormiguero', Riquelme, con un acta notarial firmada, incluyó entre sus promesas electorales al jugador del Manchester City, una incorporación que se sumaría a la presencia de Raúl González como director deportivo y a la de Fernando Hierro al frente de la cantera madridista.

"No he sido presidente del Real Madrid. No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Anunciemos quien anunciemos, es que las promesas que he hecho en la campaña, de los dos jugadores, es que a partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios del Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid", dijo.

Foto embed
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio - EFE/Hormiguero/Antena3

Preguntado por si Rodri Hernández, jugador del Manchester City, será jugador del Real Madrid si gana las elecciones y sucede en el cargo a Florentino Pérez, deslizó que ya ha mantenido conversaciones con su agente, Pablo Barquero, que sería futbolista del conjunto blanco y que a partir del lunes cerraría la operación.

"Rodri es un grandísimo jugador español, Balón de Oro, juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar y si soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro. Rodri jugará en el Real Madrid. Tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible. Si estoy yo, el Real Madrid quiere que juegue en el Real Madrid".

Se refiere al anuncio de Florentino

También habló sobre el anuncio de Florentino Pérez, que este miércoles dijo que José Mourinho será su entrenador en el caso de que gane las elecciones del Real Madrid. Para Riquelme, el portugués no es el técnico que ahora necesita el club blanco.

"Ya lo tuvo en su momento. Es un buen entrenador. En nuestro proyecto es un estilo totalmente diferente. Para nuestro proyecto, no. Es otro tipo de proyecto. Yo tengo otro entrenador. Hay un entrenador que tenemos nosotros. La llegada de Raúl y Hierro ha revolucionado y están ejerciendo la jerarquía y profesionalidad", dijo.

"Tenemos muchísima suerte de contar con ellos. Ellos son del Real Madrid. Estoy seguro que esté quien esté, no van a permitir que le hagan daño al Real Madrid. Son la decisión acertada y están llevando la parte deportiva del entrenador. En un par de días más, va a ser súper ilusionante para el Real Madrid. Es lo que el madridismo quiere para el Real Madrid", agregó.

Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinho

José Mourinho será anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid la próxima semana, siempre que Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales.

*Información EFE.

En Portada

Estudiantes de Usac y sociedad civil mantienen plantón frente a la CCt
Nacionales

Estudiantes de Usac y sociedad civil mantienen plantón frente a la CC

04:31 PM, Jun 03
Claves sobre la cooperación en seguridad entre EE. UU. y Centroaméricat
Nacionales

Claves sobre la cooperación en seguridad entre EE. UU. y Centroamérica

11:12 AM, Jun 03
Quiché: Detienen a señalado de atacar con machete a una menort
Nacionales

Quiché: Detienen a señalado de atacar con machete a una menor

01:09 PM, Jun 03
Enrique Riquelme sorprende con esta propuesta para Real Madridt
Deportes

Enrique Riquelme sorprende con esta propuesta para Real Madrid

06:08 PM, Jun 03
Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinhot
Deportes

Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinho

02:20 PM, Jun 03

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridFIFAEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar