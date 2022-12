Jugadores uruguayos increpan al árbitro tras el partido ante Ghana

Con Luis Suárez como en sus mejores tiempos y Giorgian De Arrascaeta letal, Uruguay venció a Ghana por 2-0 el viernes pero quedó fuera del Mundial de Catar-2022 por menor cantidad de goles a favor que Corea del Sur.

Los asiáticos vencieron a la ya clasificada Portugal por 2-1 en el otro partido del Grupo H y quedaron con cuatro puntos, al igual que la Celeste, y con el mismo saldo de goles (0), pero anotaron cuatro goles y Uruguay solo dos.

Group H, you were a fun one! #FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2022