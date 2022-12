El VAR validó polémico gol de Japón y la FIFA explica el motivo

España salió mal en la segunda mitad ante Japón en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022 y recibió dos goles en cinco minutos. Y el segundo llegó con polémica y propició la remontada de Japón. En el minuto 51, Tanaka marcó tras un mal ejercicio defensivo de la selección española, pero el VAR tuvo que intervenir para que el gol subiese al marcador.

¿Había salido el balón por completo por la línea de fondo? Esa es la pregunta que tenía que resolver el colegiado y lo hizo el VAR. La respuesta fue que no. Por tanto, Japón consiguió remontar el partido (2-1) y acabó líder del grupo E la fase de grupos.

Japón pasó como primera y España como segunda, a pesar de haberse adelantado en el primer tiempo gracias a un gol de cabeza de Álvaro Morata.

En ese sentido, la FIFA publicó la toma que utilizó el VAR para determinar que el gol de Japón contra España fue legal, y así terminar con la polémica.

“El VAR revisó el segundo gol de Japón en su victoria por 2-1 sobre España para determinar si el balón estaba fuera de juego. Los árbitros del partido en vídeo utilizaron las imágenes de la cámara de la línea de gol para comprobar si el balón todavía estaba parcialmente en la línea o no”, dice la publicación de la Federación.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q

— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022