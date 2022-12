Esta es la selección favorita para ganar el Mundial, según Opta/Stats Perform

El Mundial de Qatar 2022 ya tiene listos a los ocho mejores equipos del torneo que se enfrentarán en los cuartos de final, por eso le presentamos cuál es la selección favorita para llevarse el título, según BBC que utiliza los dato de una empresa británica de recopilación de datos y análisis deportivos. Opta/Stats Perform,

La mayoría de las grandes naciones del futbol no faltarán a la cita en los cuartos de final de Qatar 2022, con choques atractivos que se jugarán el viernes y el sábado, como Inglaterra vs. Francia o Países Bajos vs. Argentina, y con la cenicienta del torneo “Marruecos”, clasificados a esa instancia por primera vez en su historia.

La victoria histórica de Marruecos contra España (3-0 en los penales) fue un terremoto en unos octavos en que los favoritos en general cumplieron su papel, desde Brasil a Argentina, pasando por Francia o Portugal, que aplastó a Suiza (6-1).

La eliminación en la fase grupal de favoritos al título como Bélgica o Alemania confirma que este Mundial es atípico no solo en su calendario, su programación y su geografía sino también en lo futbolístico.

Cuartos de final del Mundial de Qatar

Países Bajos vs. Argentina

Inglaterra vs. Francia

Croacia vs. Brasil

Marruecos vs. Portugal

¿Quién es el favorito para ganar Qatar 2022?

BBC Mundo presentó un gráfico en el cuál es la selección favorita para llevarse el trofeo de Campeón del Mundo y cómo ha ido evolucionando desde el inicio del torneo.

El medio británico explica que el modelo es desarrollado por Opta/Stats Perform y para lograr las predicciones toma en cuenta variables como resultados históricos y recientes, el desempeño en el campeonato, los momios en las casas de apuestas y las clasificaciones de los equipos.

Brasil es el equipo favorito para ganar su sexta Copa del Mundo, al inicio del torneo tenía el 17 % de probabilidades, ahora previo a los cuartos de final, el modelo de BBC lo coloca con el 28 % de chances de levantar el trofeo.

Con el 16.5% de posibilidades de ser campeón, se ubica abajo Argentina quienes tras arrancar el torneo con una derrota ante Arabia Saudita su oportunidad de llevarse el título bajó al 6.6 %.

El tercer equipo con mayor probabilidad de ser campeón en Qatar es Francia con 14.4%, por encima del 13.6% de Portugal y el 13.2% de Inglaterra. Posibilidades de los equipos en cuartos de final de ser campeones:

Brasil: 28 % Argentina: 16.5 % Francia: 14.4 % Portugal: 13.6 % Inglaterra: 13.2 % Países Bajos: 8.7 % Croacia: 2.9 % Marruecos: 2.6 %