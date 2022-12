Miss Croacia posa semidesnuda en el desierto de Doha para celebrar “su triunfo”

Tras convertirse en la hincha más guapa y sensual del Mundial Qatar 2022, Ivana Knöll “Miss Croacia” celebró sus primeros 3 millones de seguidores en Instagram, red social donde creció su fama durante este evento deportivo.

A través de dicha plataforma, la modelo croata compartió unas provocativas fotografías posando desde el desierto de Doha, Qatar, donde continúa para no perderse la final de la justa deportiva. Miss Croacia celebró y agradeció el apoyo que ha recibido en el Mundial.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la modelo pues tuvo que dar un giro inesperado a su vestimenta tras ser expulsada de un partido. Durante el partido de Croacia vs Brasil, Ivana fue expulsada por no cumplir con los requerimientos de vestimenta de Qatar, pese a no faltar a ningún juego de su selección con candentes atuendos.

Ahora, la joven ha decidió portar looks más “tapados” sin embargo sus grandes atributos no pasan desapercibidos. En el juego de Croacia contra Argentina, la modelo lució un corsé con los colores de su bandera, maquillaje más discreto y jeans.

“Eres la reina del Mundial”, “Te merecías estar celebrando en la final con tu equipo, lástima”, “Espero que Croacia gané el tercer lugar para que nos regales más fotos”, “Súper sensual esta chica”, “Te vas a robar en el desierto”, fueron algunas reacciones de sus fans.

