Alicia Silverstone cautiva al posar sin ropa por una buena causa

Alicia Silverstone se mostró como Dios la trajo al mundo en una campaña de PETA la organización más grande por los derechos de los animales. La actriz tiene un amplio recorrido en la industria cinematográfica de Hollywood donde obtuvo fama por películas como Clueless, Batman y Robin, The Babysitter, Blast from the Past, Tropic Thunder, Scream y la más reciente Senior Year.

Además de su carrera profesional, la famosa ha dado conocer por años su amor por los animales y es por ello que se unió a esta campaña. La actriz es parte de PETA, la organización cuyas siglas significan Personas por el Trato Ético de los Animales.

La nueva campaña de PETA muestra a Silverstone en una fotografía desnuda donde menciona: “Viste vegano. ¡Compra cuero de cactus, champiñón o manzana en su lugar!”, pidiéndole a las personas que reemplacen el cuero animal con alternativas más sustentables.

“Nunca, nunca, me desnudo en la televisión, en el cine, nada, nunca, no, pero lo he hecho para PETA porque eso es lo que me importa”, comentó la actriz. “La cantidad de recursos, agua, comida, petróleo para el transporte, la cantidad de energía que se gasta en hacer cuero es extraordinaria. Simplemente no es sostenible. La Tierra no puede manejarlo”, agregó la celebridad.

“Si tengo que desnudarme para que te importen los animales, entonces eso es lo que haré. Mi sueño es llevar estos materiales veganos y amigables con el medio ambiente a manos de diseñadores famosos. Prefiero ir desnuda que usar animales”, concluyó.

