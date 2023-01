Ajax ficha al portero argentino Gerónimo Rulli hasta el 2026

Este viernes se ha hecho oficial la venta del guardameta Gerónimo Rulli al Ajax, el argentino deja el Villarreal por un acuerdo de 8 millones de euros que puede escalar hasta los 10 en caso se cumplan una serie de variantes acortadas por ambos clubes en el traspaso.

Rulli, quien formó parte de la selección argentina campeona en Qatar 2022, fue presentado con la camiseta de la albiceleste por el club neerlandés. Tanto Argentina como el Ajax son patrocinados por la empresa alemana “Adidas” y la vinculación que se dio entre ambas camisetas es que las dos portan tres estrellas sobre su escudo. Las tres estrellas sobre el escudo del Ajax se deben a que cada 10 títulos de Eredivisie suma una más, actualmente el equipo de Ámsterdam tiene 36.

“Realmente siento que cada año que pasa estoy más completo. Por suerte he tenido grandes entrenadores de porteros. En lo que más destaco es en mi tranquilidad bajo palos, no me gusta perder y soy muy competitivo. Intentaré hacer lo mejor por mis compañeros”, expresó el guardameta argentino.

Rulli llega con basta experiencia en el futbol europeo al Ajax, el portero de 30 años, quien también cuenta con el pasaporte italiano, debutó en Estudiantes en 2013 y luego, en el Viejo Continente, ha defendido los colores de la Real Sociedad, Montpellier y Villarreal, club en el que fue vital en la cosecha de la Europa League 2021.

Gerónimo Rulli será el noveno argentino en jugar para el Ajax

El campeón del Mundo con Argentina será el noveno argentino en la historia del club, el primer “gaucho” en jugar para el Ajax fue Mariano Juan en 1996, desde entonces los colores del club más ganador de los Países Bajos ha contado entre sus filas con: Ivan César Gabrich, Mauro Rosales, Darío Cvitanich, Nicolás Tagliafico, Lisandro Magallán, Lisandro Martínez y Lucas Ocampos.