Radicales del Atlético amenazan a Vinicius previo al partido de Copa

El futbolista brasileño Vinicius vuelve a centrar los focos a pocas horas del derbi de Copa del Rey este jueves entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras aparecer un muñeco con su camiseta colgado de un puente.

La efigie fue colgada simulando un ahorcamiento de un puente cercano al centro de entrenamiento del Real Madrid. Sobre el puente se situó una pancarta en la que se puede leer “Madrid odia al Real”, según las fotografías y vídeos publicados por medios locales.

Um boneco com a camisa de Vinicius Júnior foi pendurado em uma ponte, próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, simulando um enforcamento. Acima, uma faixa com a frase “Madrid odia al Real”, lema da Frente Atlético, grupos de ultras do Atlético de Madrid. pic.twitter.com/HjtSZ6qXWM

— Gustavo Hofman (@gustavohofman) January 26, 2023