Domingo de finales de conferencia en la NFL

Limitado por su lesión de tobillo, Patrick Mahomes tratará de comandar el domingo a los Kansas City Chiefs en el duelo de revancha ante los Cincinnati Bengals por un puesto en el Super Bowl, mientras el otro se lo disputarán los Eagles y los 49ers. Será un domingo lleno de emociones en la NFL.

Mahomes, favorito a ganar esta temporada su segundo premio MVP, acapara miradas y preocupaciones para estas finales de conferencia de la liga de futbol americano (NFL) pero otras figuras también jugarán el domingo con algunos problemas físicos, como su gran socio Travis Kelce o el explosivo ‘running back’ de los 49ers Christian McCaffrey.

NFL prepara un domingo de fiesta

Los Chiefs recibirán en su estadio Arrowhead a los Bengals en una reedición de la última final de la Conferencia Americana, en la que sucumbieron en la prórroga ante el pujante equipo que lidera Joe Burrow, que cayó después en el Super Bowl ante los Rams.

En aquella ocasión, Kansas City dejó escapar ante su público una ventaja de 21-3 antes del descanso con la que ya avistaban su tercer Super Bowl consecutivo, después del título logrado en la temporada 2019 y el subcampeonato de 2020.

Ahora los Chiefs están decididos a retomar su dominio de la Americana guiados por el extraordinario talento de Mahomes, el tercer ‘quarterback’ que desde 1970 ha conducido a su equipo a cinco finales de conferencia consecutivas, después de Tom Brady y Ken Stabler.

Primero en lograr esa hazaña antes de cumplir los 28 años, Mahomes trata de recuperarse a contrarreloj del esguince en el tobillo derecho que sufrió el domingo ante los Cincinnati Bengals, una eliminatoria que jugó prácticamente entera cojeando.

“Siento que todavía puedo hacer muchas cosas”, dijo el viernes Mahomes sobre sus limitaciones físicas. En los entrenamientos “no puedes hacer exactamente lo que va a ser en el partido. Todo lo que puedo hacer es prepararme de la mejor manera posible y luego, cuando entramos en el juego, esperar que la adrenalina se apodere de ti y poder hacer esos lanzamientos cuando se necesiten”.

Mahomes afrontará un reto mayúsculo frente a Joe Burrow, la nueva gran joya de la NFL que está a un solo paso de alcanzar su segundo Super Bowl a sus 26 años.

El cerebral ‘quarterback’ le tiene la medida tomada a los Chiefs con un pleno de tres victorias en los enfrentamientos en los que ha participado.

“Les conocemos y ellos nos conocen a nosotros. Va a ser divertido”, auguró Burrow.

Eagles vs. 49ers, por el otro boleto

El otro boleto al Super Bowl del 12 de febrero en Glendale (Arizona) estará en juego en la cancha de los Philadelphia Eagles, el mejor equipo de la fase regular, que recibirán a los San Francisco 49ers, la defensa número uno de la liga.

Los 49ers, ansiosos por acabar con una sequía de títulos de más de un cuarto de siglo, competirán en su tercera final de la Conferencia Nacional de los últimos cuatro años, esta vez bajo la dirección de un ‘quarterback’ novato, Brock Purdy.

Con 23 años y seleccionado en la última posición del Draft, Purdy ha dado una exhibición de madurez en estos playoffs tomando el relevo de los lesionados Jimmy Garoppolo y Trey Lance como mariscal de campo de esta emblemática franquicia.

Los 49ers acumulan una racha de 12 victorias seguidas apoyados en su excepcional solidez defensiva y en las diversas y poderosas armas con las que cuentan en ataque, incluido Christian McCaffrey, al que reclutaron en octubre en un monumental traspaso desde Carolina.

La enorme inversión de San Francisco pasará su prueba de fuego ante los Eagles de Jalen Hurts, consagrado esta campaña como un ‘quarterback’ de élite y capaz de causar tanto daño pasando como corriendo.

Incluyendo la postemporada, Hurts ha lanzado para 3.855 yardas con 24 touchdowns, agregando también 794 yardas y 14 touchdowns de carrera.

Los Eagles, que machacaron 38-7 a los Giants en la ronda divisional, han volado esta campaña con un fulgurante arranque de ocho victorias seguidas que les brindó un liderato que ya no soltaron hasta el final.

