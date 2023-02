VIDEO. Mujer agrede a policías de tránsito y afirma conocer al jefe

Las multas de tránsito son un problema con el que nadie quisiera lidiar; sin embargo, una mujer trató de zafarse de su infracción intentando amedrentar a los agentes al asegurar que conocía a su jefe. En el video compartido por varias cuentas de redes sociales, se muestra cómo la protagonista del clip habla con alguien por teléfono para que se comunique con el “Jefe Anubis” mientras el oficial comienza a grabarla.

Anubis es el jefe regional de la zona poniente de la Ciudad de México, por lo que ya se le conoce en redes sociales como “Lady Anubis“. Sin embargo, la mujer interrumpió su llamada para lanzar un manotazo al oficial de tránsito, quien sostenía algo en la mano, situación que no le pareció y estalló contra los uniformados.

Ante la primera agresión, un segundo oficial, quien captó la escena, apoya a su compañero y le pide que se calme, sin lograr el cometido, pues Lady Anubis vuelve a manotearle al oficial y le recrimina que le estaban “inventando” infracciones: “A mí no me estés inventando, no me inventen infracciones”.

En medio de la tensión, el oficial le informa que la está grabando, por lo que, al parecer, la mujer sujeta al uniformado, quien pide que lo suelte.

SE DICE INFLUYENTE… y HACE Q DETENGAN a POLICÍA

Para evitar q la multaran, esta mujer aseguró conocer al Jefe Anubis, jefe regional de zona poniente de CDMX.

Luego inventó q el policía la golpeó.

El agente de @SSC_CDMX acabó en @FiscaliaCDMX Les cuento en @multimediostv a las 6 pic.twitter.com/Wl9jmekjAg — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2023

Reacciones por mujer que agrede a oficial de tránsito

El video, que no supera el minuto, congregó todo tipo de comentarios, de quienes condenaron la manera en la que la mujer trató de deslindarse de su multa.

“Nada, nada justifica este comportamiento de cualquier persona, sea quien sea, mujer u hombre. El civismo se pierde”, “¿Por qué será que las personas que traen los autos más piojosos son los que se dicen más influyentes?”, “justo era que la esposaran y aparte de su multa de tránsito, ahora doble cargo por violencia a la autoridad”, “También se debería de investigar al mando del indicativo Anubis, si lo menciona es porque lo conoce y el tráfico de influencias también es delito”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Hubo multa a Lady Anubis?

Luego de que se publicaran las imágenes y se hicieran virales en redes sociales, a través de Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Ciudad de México, informó, sin muchos detalles, que la infracción se había levantado.

“Buenas tardes, con relación a estos hechos, informamos que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la #SSC levantó la infracción correspondiente”, se detalló.