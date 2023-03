VIDEO: Heidy Infante sufre agresión física y sexual en pleno concierto

Un músico golpeó y tocó indebidamente a Heidy Infante, esto ocurrió durante el festejo de aniversario de un mercado en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

En las imágenes se puede ver cómo la cantante y nieta de Pedro Infante interpretaba una canción con la agrupación La Nueva Sonora, de repente un músico se acercó para tocarla sin consentimiento.

Las imágenes muestran que el músico estaba cantando a su izquierda, después se paró a su lado derecho y le tocó la zona de la nuca, esto causó su molestia, por lo que ella le aventó el brazo.

Sin embargo, él insistió en regresar a la misma posición, así que cuando él se dio la vuelta, ella golpeó ligeramente la zona baja de la espalda del músico, cerca de los glúteos.

Heidy intentó seguir cantando, pero justo en la parte de la canción que dice “cuando el viejo me toca”, el músico de aparente nacionalidad cubana tocó los genitales de la joven durante algunos segundos. Ella intentó lanzarse al tipo, quien la tomó del cabello y jaloneo.

Horas después de haber sufrido esta doble agresión por parte de su colaborador, la nieta de Pedro Infante se dijo indignada porque el músico fue supuestamente liberado por las autoridades de forma inmediata.

En su mensaje de Facebook, la cantante también expresó hartazgo respecto a la violencia de género y agradeció tanto a sus fans y admiradores como a sus allegados por difundir la grabación y darle mensajes de apoyo:

“Y aún siendo víctima de este hombre, los policías lo soltaron, mi pregunta es ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a permitir las mujeres este tipo de violencia? Ser cantante o líder de un grupo es muy difícil, nadie sabe que cada vez que subimos a un escenario nos exponemos ¡Pero no se vale esto que ocurrió! A toda la gente que me ha apoyado con mensajes, con amor desde el amor: mil gracias. Me falta el aire para decir ¡Basta!”.