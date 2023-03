Definidas las selecciones clasificadas al Mundial sub-20 de Indonesia

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que nació como un torneo de 16 equipos en 1977, reúne cada dos años a algunos de los jóvenes con más talento del mundo del fútbol, que compiten por coronarse campeones del mundo en la categoría de menores de 20 años.

En 1997, la competición se trasladó a Malasia y se amplió al formato habitual de 24 equipos, con más de 90 naciones compitiendo en la fase final durante los 46 años de historia del torneo. Ha habido un total de 11 ganadores diferentes del trofeo de la Copa Mundial Sub-20, siendo Ucrania el más reciente vencedor tras su triunfo en Polonia 2019. El torneo iba a regresar al sudeste asiático en 2021, por primera vez desde Malasia 97, pero la pandemia del virus Covid-19 pospuso el debut de Indonesia como anfitriona del torneo de la FIFA hasta el verano de 2023.

El torneo se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio de 2023. Un total de 24 naciones competirán en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA procedentes de seis confederaciones, la Selección sub-20 de Guatemala será una de las representantes de Concacaf.

El sorteo para determinar qué equipos se enfrentarán a quién en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 tendrá lugar el 31 de marzo de 2023. Los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro, de los que pasarán los dos primeros de cada grupo, mientras que los cuatro mejores terceros también avanzarán a la fase eliminatoria de octavos de final.

Estos son los países clasificados:

Which nation will triumph at the #U20WC in Indonesia? 👀🏆

The full list of qualified teams:

🇮🇩

🇺🇿

🇮🇶

🇰🇷

🇯🇵

🇬🇲

🇳🇬

🇸🇳

🇹🇳

🇩🇴

🇬🇹

🇭🇳

🇺🇸

🇧🇷

🇨🇴

🇪🇨

🇺🇾

🇫🇯

🇳🇿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇫🇷

🇮🇱

🇮🇹

🇸🇰

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 12, 2023