Ronald Gómez cree que Santa Lucía debió llevarse el triunfo ante Xela

Varios partidos de la jornada 12 del Torneo Clausura 2023 se reprogramaron por actividad de la Selección Nacional de Guatemala este fin de semana, pero uno de los juegos que si se disputó fue el de Xelajú de Amarini Villatoro vs. Santa Lucía Cotzumalguapa de Ronald ‘La Bala’ Gómez en el estadio Mario Camposeco.

El triunfo se lo llevaron los locales con solitaria anotación del mexicano Óscar Raí Villa (13′). Los ‘superchivos’ no desplegaron su mejor futbol, pero les alcanzó para llevarse el triunfo y ampliar su ventaja en el liderato.

Ronald ‘La Bala’ Gómez cree que el resultado no fue justo

El técnico costarricense dialogó con Emisoras Unidas Xela, tras el partido ante los ‘Superchivos’ y aseguró que el resultado no fue justo y que Santa Lucía merecía llevarse más del estadio Mario Camposeco.

“Satisfecho y contento por lo que hicimos acá. Hablamos de esos primeros 15 minutos, teníamos que tener cuidado y estar concentrados, no podíamos cometer el error que cometimos y bueno eso nos costó el partido, tras ese gol fuimos muy superiores a Xela en todo sentido, pero no pudimos anotar, tuvimos varias oportunidades pero tomamos malas decisiones, no aprovechamos, el rival tuvo una la metió y ganaron, es lo que ha estado haciendo Xela, marcar un gol y echarse atrás”, indicó el entrenador de Santa Lucía.

Ronald Gómez es consciente que la falta de gol ha afectado a Santa Lucía, que está luchando por mantener la categoría y que actualmente se encuentra en último lugar a 10 puntos de salir de la zona de descenso.

“Estuvimos todo el partido encima de Xela, pero si no metemos goles no ganaremos nunca, todos los equipos nos meten un gol y perdemos, entonces si nosotros no logramos abrir la portería nos va a costar, en lo futbolístico me voy satisfecho, hoy tendríamos que haber ganado, pero así es esto, así es el futbol”, señaló.

Para finalizar, el técnico tico aprovechó para enviar un mensaje a la afición luciana: “Nos quedan 10 finales, sabemos donde están los puntos necesarios para salir del descenso y debemos ir a buscarlos”.