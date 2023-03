Shakira es captada llorando desconsoladamente en Nueva York

No cabe duda que Shakira está pasando por uno de sus mejore momentos profesionalmente. Y es que la artista colombiana ha logrado acaparar los chats musicales con sus recientes sencillos.

Recientemente, la intérprete estuvo en el programa de Jimmy Fallon en donde brilló con Bizzarrap. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos para la artista que hace unos días lanzó una canción en la que colabora con Karol G.

Lee también:

Asimismo, la famosa logró romper oficialmente 14 Records Mundiales de Guinness, gracias a “Music Sessions, vol. 53”. El tema los convierte en los artistas con el título de música latina más reproducidos en Spotify en 24 horas.

Además, fueron los más vistos en YouTube en 24 horas, asimismo, el más rápido en alcanzar 100 millones de vistas en la famosa plataforma. Pero eso no fue todo, ya que también fueron los más reproducidos en Spotify en una semana, entre otros hitos.

Sin embargo, a pesar de que se ha mostrado fuerte tras su separación de Gerard Piqué, recientemente tuvo un episodio de tristeza. Y es que en las redes sociales circuló una imagen de la famosa en donde aparece devastada, por lo que preocupó a sus fans.

Hasta el momento, se desconoce la razón del por qué la colombiana se emocionó hasta las lágrimas mientras hablaba sobre un tema con una fanática de Nueva York. Fue hace tan solo unos días atrás, cuando Shak develó la exposición en el Museo del Grammy sobre ella.

#Shakira went to an M&Ms store in New York after her performance on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. She was seen moved in the store while talking to a fan. 1/2 pic.twitter.com/B7XejGlixH

— KevinPrt44 (@KevinPrt44) March 11, 2023