Eugenio Derbez revela que Vadhir estuvo a punto de morir

Por primera vez, Eugenio Derbez relató la forma en que Vadhir Derbez estuvo a punto de morir cuando se encontraban grabando la tercera temporada de De Viaje con los Derbez, tan sólo 10 días antes de que él se fracturara aparatosamente el hombro.

Durante una entrevista para el programa “Ventaneando“, el actor narró el momento como uno de los más difíciles, cuando la vida de su hijo corría peligro tras un accidente, debido a que el joven aterrizara con problemas de un paracaídas.

Mientras Vadhir se lanzó a la aventura, su papá pudo tener contacto con él porque el casco tenía un sistema para mantenerse comunicados, siendo de esta forma como se enteró que estaba teniendo problemas para aterrizar.

“Lo estaba acompañando y las condiciones no eran las ideales. Estuvo a punto de estrellarse contra los árboles”, detalló Eugenio, quien puntualizó que, mientras atestiguaba los hechos, no podía hacer nada, lo que le generó mucha preocupación.

“Al tratar de desviarse no sé qué mueve y lo veo enfrente de mí; cómo se desploma, se le dobla el paracaídas y se le desploma… lo que sentí no te lo puedo describir”, agregó el artista de 61 años.

Tras ver caer a su hijo desde la distancia, el actor emprendió una búsqueda con la ayuda de las personas que se encontraban cerca del lugar, que describió como una clase de “selva cerrada”, debido a que la producción de la serie no se encontraba ahí.

“Se me bajó la sangre, yo corría como loco, no te puedo describir lo que sentí en ese momento, lo peor, esa hora en que yo no lo encontraba, no se lo deseo a nadie, muy muy feo”, manifestó.