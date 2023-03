José Sosa, con raíces guatemaltecas, es fichado por New Mexico United

José Sosa, un futbolista juvenil estadounidense-guatemalteco, fue anunciado como refuerzo para el New Mexico United, un equipo de futbol que participa de la United Soccer League (USL Championship), segunda división del futbol norteamericano.

“¡Bienvenido a la familia, Jose Sosa!”, anunció el New Mexico United en sus redes sociales y colgó un video en el cual se ve al connacional. El anuncio añade: “Sosa acaba de salir del Programa de Futbol Masculino de UCLA, donde obtuvo los honores del All-Pac-12 Segundo Equipo de 2022”.

Asimismo, el club de Nuevo México, asegura que: “El centrocampista era miembro de nuestro campamento de pretemporada, ¡y está aquí para quedarse!”.

⚫️ ¡Bienvenido a La Familia Jose Sosa! 🟡

Sosa is fresh out of UCLA's Men's Soccer Program, where he earned 2022 All-Pac-12 Second Team honors. The midfielder was a member of our preseason camp, and he's here to stay! 💪😤 pic.twitter.com/cGNHO3UMmG

— New Mexico United (@NewMexicoUTD) March 16, 2023