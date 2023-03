Euro 2024: Esta semana se inician los clasificatorios europeos

Este jueves 23, viernes 24 y sábado 25 marzo se llevará a cabo la primera jornada de los clasificatorios europeos para la UEFA Euro Alemania 2024. Esta fase comprende partidos entre marzo y noviembre de 2023, y los play-offs para los puestos finales restantes tendrán lugar el 21 y 26 de marzo de 2024.

Un total de 53 selecciones, divididas en 10 grupos: siete de cinco equipos y tres de seis equipos, buscarán ganar los 20 boletos directos disponibles para la fase final en Alemania, la cual se celebrará del 14 de junio al 14 de julio de 2024. Otros tres se unirán a través de los play-offs.

Los primeros 20 lugares se decidirán por la fase de grupos de clasificación, con los dos primeros en cada sector avanzando. Los tres puestos restantes van a los ganadores de los play-offs, vinculados a la UEFA Nations League 2022/2023.

En este camino eliminatorio hacia la Eurocopa 2024 no participarán Alemania, por su calidad de anfitriona, y Rusia, actualmente suspendida.

Jueves 23 de marzo

Viernes 24 de marzo

Sábado 25 de marzo

*Los partidos son a las 13:45 horas de Guatemala a menos que se indique lo contrario.

La UEFA Euro Alemania 2024 tendrá lugar del 14 de junio al 14 de julio de 2024. Será la decimoséptima edición del torneo europeo de selecciones nacionales que organiza la UEFA. Alemania será la segunda vez que organice este certamen, lo había hecho en la edición de 1988.

Los partidos se jugarán en 10 sedes: Berlín, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart y Múnich.

De las 10 sedes, solamente Düsseldorf no ha sido sede mundialista.

