Así quedó: Vicente Fernández Jr. se somete a operación estética

Hace unos días, Vicente Fernández Jr., preocupó a sus fans en redes sociales, luego de que su novia publicara unas imágenes en su cuenta donde aparece acostado en una camilla de hospital.

Las alarmas de inmediato se dispararon sobre lo que estaba sucediendo y muchos preguntaron sobre el estado de salud del cantante, por lo que Mariana González Padilla tuvo que grabar un video para asegurar que él se encuentra bien.

Ella contó que las fotos en el hospital es porque se sometió a una operación estética. De acuerdo con Mariana, su novio fue golpeado por un caballo hace años y que por ello roncaba mucho al dormir y no respiraba bien, por lo que tuvieron que operarle la nariz.

“Voy a explicar lo que le sucedió a Vicente porque lo están preguntando. Como pueden ver no trae ningún derrame, ningún hematoma ni mucho menos. Vicente hace tiempo se dio un golpe con un caballo, hace años, años, años y no se lo arregló. A veces en la noche medio roncaba, no respiraba bien”, contó.