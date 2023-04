Concacaf confirma las 14 ciudades y los 15 estadios para la Copa de Oro 2023

La Concacaf anunció los 15 estadios en 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá que serán sede de los partidos de la Copa de Oro Concacaf 2023. La edición 17 de la principal competencia de Concacaf de selecciones nacionales masculinas, se jugará del 16 de junio al 16 de julio, y coronará a la mejor selección nacional de la región.

El anuncio llega después de que la Confederación confirmó que el SoFi Stadium en Los Ángeles, California, será la sede de la final del torneo el domingo, 16 de julio. La Copa de Oro 2023, es una parte clave del vibrante verano de futbol en la región, que también incluye la final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank el 4 de julio y las finales de la Liga de Naciones Concacaf en Las Vegas, Nevada, del 15 al 18 de junio.

*Entre paréntesis los años en los que ya fueron sede

La Concacaf anunciará el calendario completo, incluyendo los estadios asignados para cada partido y otros detalles en el sorteo oficial del torneo, el 14 de abril del 2023 en el SoFi Stadium (California).

