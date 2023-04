Lakers aplacan a Grizzlies; Sixers primer clasificado

El camerunés, máximo anotador de la fase regular (33,1 puntos de media), sufre un esguince en la rodilla derecha que podría apartarle también del inicio de la próxima ronda.

Los Nets culminaron así una turbulenta temporada en la que traspasaron a Kevin Durant y Kyrie Irving, las dos superestrellas que aterrizaron juntas en Brooklyn en 2019 y que fracasaron en su intento de pelear por el anillo.

En su turno, los Phoenix Suns vencieron 112-100 en la cancha de Los Angeles Clippers y se adelantaron 3-1 en esta serie del Oeste.

Los Clippers, sin sus estrellas Kawhi Leonard y Paul George, necesitan ahora ganar tres partidos seguidos, comenzando por el quinto partido del martes a domicilio.

Russell Westbrook brilló con 37 puntos y 6 rebotes pero no fue suficiente para compensar las devastadores ausencias de Leonard y George, que sufren sendos esguinces de rodilla y se desconoce si podrán regresar en algún punto de la serie.

Los Suns firmaron su tercera victoria seguida de la mano de Kevin Durant, que tuvo su mejor noche en la serie con 31 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias.

En Miami, los Heat aprovecharon la ausencia del griego Giannis Antetokounmpo para doblegar a los Milwaukee Bucks 121-99 y poner 2-1 a su favor esta eliminatoria del Este. Jimmy Butler, con 30 puntos, comandó a los Heat hasta que tuvo que retirarse en el tercer cuarto después de una fuerte caída.

El escolta suplente Victor Oladipo (8 puntos) también se lesionó aparentemente en su rodilla izquierda y tuvo que ser ayudado a retirarse de la pista.

Antetokounmpo, candidato al premio MVP, fue baja por segundo partido seguido por problemas de espalda y es duda para el cuarto partido del lunes.

