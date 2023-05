Lil Nas X recibe críticas por aparecer “casi desnudo” en la Met Gala

Lil Nas X apareció en la Met Gala con una tanga metálica, pintura corporal plateada y joyas. Llevó la tendencia de vestir desnudo a un nivel completamente nuevo.

Esta noche, el músico ganador del Grammy apareció en el Museo Metropolitano de Arte vistiendo nada más que una tanga metálica, pintura corporal plateada brillante, toneladas de cristales enjoyados y perlas (que cubrieron literalmente todo desde su cabeza hasta los pies).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Met Gala 2023 (@metgalaofficial)

El rapero ha sido conocido durante mucho tiempo por romper los límites con su inimitable sentido del estilo. La última vez que asistió a la Met Gala en 2021, Nas apareció con un extravagante look tres en uno diseñado por Donatella Versace.

Primero apareció envuelto en una espectacular capa real y luego se quitó la ropa exterior para revelar una brillante armadura dorada. Debajo de esta armadura, Nas vestía un moño ceñido completamente deslumbrado con brillantes lentejuelas doradas.

El tema de la Gala de este año, “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” rinde homenaje a la vida y el legado del difunto director creativo de Chanel.

“Realmente me parece creativo, sumamente fuera de lo normal me encanta”, “Qué ridículo no me parece una manera adecuada de llegar a este evento”, “Alguien tendrá alergia de cuerpo toda la noche”, fueron algunas reacciones.

Lee también: ►¡Sin pudor! Rita Ora luce un atrevido vestido transparente en la Met Gala