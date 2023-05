Real Sociedad le gana al Real Madrid y abre las puertas para el título culé

El Real Madrid visitó este martes a la Real Sociedad como parte de la fecha 33 de La Liga, que previamente había dado el triunfo del Barcelona sobre Osasuna (1-0) y la confirmación del Elche como descendido a la Segunda División.

La visita del conjunto de Carlo Ancelotti al Reale Arena (Anoeta) tuvo la derrota como el saldo negativo. El japonés Takefusa Kubo (46′) y el español Ander Barrenetxea (85′) hicieron la diferencia para conseguir el 2-0 final. La tabla de posiciones ahora se inclina a favor del Barcelona (82 puntos) con una diferencia de 14 puntos comparada con el Real Madrid (68 puntos), equipo que podría perder el segundo lugar este miércoles si el Atlético Madrid (66 puntos) vence al Cádiz. El Barcelona queda a una victoria de ser campeón.

El portero Alejandro Remiro evitó el gol a los 5’ cuando hubo un remate de larga distancia de Aurelien Tchouameni. Al 9’, otra vez Remiro demostró sus cualidades al detener un disparo de Militao.

David Silva desaprovechó una clara oportunidad de gol al 14’ al enviarla arriba de la portería de Thibaut Courtois, para los intereses del Real Madrid se marcó una posición adelantada.

Martín Zubimendi tuvo la más clara al 16’. Solo frente al arco y sin portero. Pero el centro Kubo no pudo terminar en gol de los locales. Luego, en el 19, el turno fue para Courtois quien le detuvo y le quitó la posibilidad de gol a Silva.

Mikel Oyarzabal cayó en el área al 21’ tras una jugada con Militao, pero el árbitro del partido dijo que no había infracción, por ende, no se marcó penalti. Para el 24’, el Real casi marca por medio de Militao ante un centro de Toni Kroos, pero el esférico rozó el palo largo.

Luego, el partido entró en una etapa donde los jugadores bajaron revoluciones y solo se registraron algunas llegadas, aunque sin peligro. Al cierre del primer tiempo, hubo un choque entre Rüdiger y Sorloth, el noruego se llevó la peor parte.

El arranque de la segunda parte fue explosivo para la Real Sociedad, ya que logró encontrar la ruta del gol en apenas el primer minuto de juego, eso sí, debido al error de Militao. El brasileño se resbaló ante Sorloth y por ceder el balón a Courtois, se lo regaló a Kubo, quien solo empuja el esférico para vencer al portero madridista.

Al 62′, el partido vivió un momento negativo para el Real Madrid. Dani Carvajal cometió una falta a Aihen Muñoz y fue amonestado por segunda vez, por ende, expulsado del partido. La primera amarilla fue por pedir tarjeta en una falta de Oyarzabal. Carvajal se perderá la final de la Copa del Rey, la cual será este sábado entre Real Madrid y Osasuna.

Cuando el partido entró en la recta final, 85′, Silva le roba la pelota a Rodrygo, y le pone la pelota como con la mano a Ander Barrenetxea para que encare, amague con el remate al palo largo y luego tire fuerte al corto. La Real Sociedad se afianza al cuarto lugar con 61 puntos y estará cerca de firmar su participación en la UEFA Champions League.

Dani Carvajal minutes ago on Instagram after getting sent off for a second yellow card 😅 pic.twitter.com/9QVyzjxvN8

— ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2023