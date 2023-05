Ven a Tiendas MAX a vivir una aventura previo al estreno de The Legend of Zelda: Tears of the kingdom

Llegó el gran día que por largos meses han esperado miles de fanáticos a nivel mundial, el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Para celebrarlo, Tiendas MAX realiza un evento especial para los fanáticos que han esperado por una nueva y épica aventura a través de la superficie y los cielos de Hyrule.

Esta tarde, previo a esas esperadas 0 horas del 12 de mayo de 2023, Tiendas MAX realiza un evento especial para aumentar la emoción y reunir a decenas de seguidores de Link. Ven a Tiendas MAX Majadas, este jueves 11 de mayo a partir de las 22 horas y disfruta de las actividades preparadas para los fanáticos, como trivias, concurso de disfraces y muchos premios y sorpresas más, explica Javier Rodríguez, gerente de la categoría de Videojuegos de Tiendas MAX.

“En MAX nos caracterizamos por llevar lo último en tecnología y productos novedosos para todas las familias guatemaltecas, con videojuegos no es la excepción, ya que traemos uno de los lanzamientos más importantes para Nintendo en el año”, agregó Rodríguez.

#AHORA @TiendasMAX tiene preparadas varias actividades para clientes y gamers en Guatemala previo al lanzamiento del nuevo videojuego #TheLegendOfZeldaTearsOfTheKingdom, explica Javier Rodríguez, gerente de la categoría de Videojuegos pic.twitter.com/gcwkiUUl36 — Ivonne Gordillo (@IGordillo_PN) May 11, 2023

En esta secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las islas que flotan en los vastos cielos. ¿Podrás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las malévolas fuerzas que amenazan al reino? El nuevo videojuego de Link estará disponible exclusivamente para la consola Nintendo Switch.

Más sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En esta nueva entrega, desde que llegó Breath of the Wild en 2017, Link comenzará su aventura en una de las misteriosas islas flotantes que aparecieron repentinamente en los cielos de Hyrule. Allí nuestro héroe tendrá que obtener nuevas habilidades antes de regresar a la superficie del mundo para iniciar su épica aventura.

Así que asiste al lanzamiento de #TheLegendOfZeldaTearsOfTheKingdom este jueves 11 de mayo desde las 22 horas en @TiendasMAX Majadas ¡No te lo puedes perder! pic.twitter.com/rFdLOcSkpX — Ivonne Gordillo (@IGordillo_PN) May 11, 2023

Sin embargo, según el sitio oficial de Zelda, el cielo no es lo único que ha cambiado en Hyrule. Escenarios conocidos han cambiado drásticamente con nuevas aldeas, cuevas y misteriosos abismos, todos los cuales están esparcidos a través del mundo y esperan ser explorados.

Nintendo Switch espera que esta sea la mejor entrega de las aventuras de Link en La Leyenda de Zelda y hasta el momento ya ha obtenido calificaciones completas que lo describen como “una obra maestra” ¿Qué esperas?

¿Qué hay de nuevo en Tears of the Kingdom?

Islas Celestes, el otro mundo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va mucho más allá del terreno de Hyrule. Link podrá explorar el cielo en Tears of the Kingdom, o más bien las Islas Celestes, grandes islotes flotantes que estarán repartidos por todo el mapeado.

el otro mundo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va mucho más allá del terreno de Hyrule. Link podrá explorar el cielo en Tears of the Kingdom, o más bien las Islas Celestes, grandes islotes flotantes que estarán repartidos por todo el mapeado. Nuevas habilidades de Link en Zelda Tears of the Kingdom: retroceso, combinación, ultramano e infiltración. El nuevo brazo derecho le permitirá a Link disfrutar de una serie de habilidades imposibles en Breath of the Wild. Esta vez, nuestro héroe no lleva consigo una Piedra Sheikah, pero no va a hacer que nos olvidemos del botón L de nuestra Nintendo Switch, ya que este va a ser la clave para activar sus cuatro nuevas habilidades o poderes.

retroceso, combinación, ultramano e infiltración. El nuevo brazo derecho le permitirá a Link disfrutar de una serie de habilidades imposibles en Breath of the Wild. Esta vez, nuestro héroe no lleva consigo una Piedra Sheikah, pero no va a hacer que nos olvidemos del botón L de nuestra Nintendo Switch, ya que este va a ser la clave para activar sus cuatro nuevas habilidades o poderes. El Retroceso es uno de los nuevos poderes de Link en Zelda Tears of the Kingdom y también uno de los primeros que se pudo ver en el 2021. Aprovechando su brazo derecho, nuestro protagonista será capaz de hacer que cualquier objeto repita los movimientos previos a su estado actual.

y también uno de los primeros que se pudo ver en el 2021. Aprovechando su brazo derecho, nuestro protagonista será capaz de hacer que cualquier objeto repita los movimientos previos a su estado actual. Combinación, Infiltración y rebobinar el tiempo. Estos tres son los nuevos pilares que se añaden a las mecánicas base que traía Breath of the Wild y que suman otra capa más de profundidad en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.