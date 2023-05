Rescatan una serpiente del motor de un vehículo en Sumpango, Sacatepéquez

En un sorprendente incidente que tuvo lugar la tarde del miércoles, 17 de mayo de 2023, en el municipio de Sumpango, Sacatepéquez, se descubrió una serpiente en el motor de un vehículo. El propietario del automóvil, alarmado por la presencia reptiliana, solicitó ayuda a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes acudieron rápidamente a la escena.

Los expertos en rescate de animales se encontraron con una situación inusual y delicada. Con habilidad y precaución, lograron atrapar a la serpiente sin causarle daño y la resguardaron de manera segura. La especie exacta de la serpiente no fue especificada, pero se presume que era una especie no venenosa y no representaba un peligro inmediato.

Una vez asegurada la serpiente, los Bomberos Municipales Departamentales tomaron la decisión de liberarla en un bosque lejano, donde pueda encontrar un hábitat más adecuado para su supervivencia. Esta elección se tomó con el objetivo de garantizar el bienestar del reptil y evitar posibles encuentros futuros con vehículos u otras situaciones de riesgo.

Serpiente en el vehículo

La presencia de serpientes en vehículos no es un hecho común, pero puede ocurrir debido a la búsqueda de refugio o calor por parte de estos reptiles. Se aconseja a los propietarios de vehículos estar atentos a cualquier signo de intrusión de animales en sus motores y, en caso de encontrar uno, buscar asistencia profesional para su manejo adecuado.

El incidente finalizó con éxito gracias a la rápida respuesta de los Bomberos Municipales Departamentales y su experiencia en el manejo de situaciones de rescate animal. Además, el propietario del vehículo mostró alivio al ver que la serpiente fue liberada en un entorno seguro y alejado de la comunidad.