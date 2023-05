¡Escándalo! Sensual modelo brasileña revela intimidades con Gerard Piqué

La modelo brasileña, Suzy Cortez, reveló que Gerard Piqué le mandaba fotos desnudo cuando aún era pareja de Shakira. La Miss Bum Bum detalló que nunca cayó en el juego del futbolista.

Desde que se destapó la infidelidad de Piqué con Clara Chía, que puso fin a su vida en pareja con la artista colombiana, muchas cosas han sido reveladas en torno al exfutbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Suzy Cortez (@suzycortezoficial2)

Ahora se ha informado que desde hace mucho tiempo el dueño de Kosmos habría engañado en diferentes ocasiones a Shakira y una de las supuestas pretendidas por Piqué, decidió romper el silencio y revelar que él la buscó cuando aún tenía pareja.

Miss Bum Bum dice que el futbolista le preguntó cuánto medía su trasero. “Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje. De regreso a Brasil me mandó un mensaje directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa y preguntándome cuánto medía mi trasero”, narró la modelo al diario NY.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Suzy Cortez (@suzycortezoficial2)

Cortez señaló que nunca cayó en el juego del futbolista y que tampoco habló de esto antes por respeto a Shakira.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora voy a contar todo lo que sé y que me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto. Shakira no se merecía eso”, detalló la modelo.

Además, Miss Bum Bum reveló quiénes fueron los dos únicos jugadores del Barcelona que nunca la contactaron por mensajes privados: “Fue él (Piqué) quien me mandó mensajes directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus mujeres”.

Lee también: ►Imagine Dragons: historia de video musical en Ucrania genera polémica