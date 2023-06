Cristiano Ronaldo: La primera temporada saudita acaba sin pena ni gloria

De los fuegos artificiales y la euforia cuando llegó el jugador cinco veces Balón de Oro a una cierta apatía en el final de esta temporada. Así ha sido el recorrido de “CR7” en apenas unos meses. Lo simbolizaba su último partido del curso, el miércoles ante el Al Fateh, que el jugador del Al Nassr siguió desde el banquillo por un problema físico.

Después de haber contratado a Cristiano Ronaldo para dos temporadas y media y con un contrato cuyo cuantía ascendería a 400 millones de dólares, el Al Nassr terminó segundo en la liga saudita. Sin trofeo, pero con el consuelo de una clasificación para la Copa de Campeones asiática, el portugués tan solo anotó 14 goles, 5 de ellos de penal.

Pese a los resultados deportivos, la llegada del jugador de 38 años, sigue siendo una buenísima operación de marketing para el futbol saudita. Ese país quiere dar el gran salto en el panorama internacional, buscando además ser considerado un destino atractivo para inversores extranjeros y turistas.

🌟 @AlNassrFC‘s @Cristiano Ronaldo talks about his experience so far & looks forward to next season in an exclusive #SPL chat! Football, family & life in Saudi Arabia – we discuss it all ⚽#RoshnSaudiLeague #CR7 pic.twitter.com/kCDrX63pvM

