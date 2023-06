Estrenan serie basada en el desastre nuclear de Fukushima

Luego del éxito que tuvo la miniserie de HBO, Chernobyl (que relató lo sucedido en la central nuclear en 1986 que generó infinidad de muertes), se anunció la producción de otra serie que retrataba un caso similar. Este es el acontecido en Japón en 2011 , el desastre de Fukushima.

“Durante un período de siete días, presenta tres puntos de vista diferentes de personas involucradas en la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi cuando experimentó una crisis extrema causada por el terremoto y el tsunami de Tohoku. Los puntos de vista provienen de funcionarios gubernamentales, empleados de Tokyo Electric Power Company y empleados de la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi”, así resume la sinopsis oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 高橋 宏明 (@takanet)

Este incidente se ubicó en el séptimo nivel de la INES (Escala Internacional de Eventos Nucleares), que es el nivel más elevado. A pesar de que el desastre comenzó en junio de 2021, se extendió hasta octubre del mismo año.

La planta había estado funcionando durante 40 años consecutivos y se vio afectada cuando el terremoto y tsunami Tōhoku impactó en el territorio japonés y generó un desastre nuclear de características inimaginables.

El daño que produjo el terremoto provocó la expansión de un tsumani que llegó a generar olas de 40 metros y avanzó a 10 km tierra adentro. El saldo fue de 15 mil muertes y millonarias pérdidas económicas.

La serie comienza cuando el terremoto y el tsumani impactan en la planta nuclear que provocó una inundación justo donde estaban los generadores de energía de emergencia. Sin luz y con los intentos por parte de los trabajadores para hacer volver la electricidad, los equipos comenzaron a recalentarse y tres reactores explotaron.

El héroe de esta historia es sin dudas Masao Yoshida, el jefe de la nuclear, el hombre que se encargó dentro de la central de hacer posible para frenar que el desastre pasara a mayores.

Hideo Nakata y Masaki Nishiura son los directores de la serie que se basaron en el guion de Jun Masumoto, quien a su vez tomó como punto de partida el libro escrito por Ryûshô Kadota llamado On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi (Al borde: La historia interna de Fukushima Daiichi).

Esta serie recién se estrenó en Netflix y ya es una de las más vistas.

Lee también: ►Muere Philippe Pozzo di Borgo, hombre que inspiró la cinta “Intocable”