Comunicaciones analiza a sus extranjeros y podría existir movimientos

Juan García, presidente de Comunicaciones, conversó este día en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas, y se refirió a temas importantes relacionadas a las bajas y altas que tendrá la institución previo al arranque del Apertura 2023, el cual se estima arranque a finales de junio 2023.

El máximo dirigente dijo: “La mayoría del 90 % de los jugadores de Comunicaciones tienen contratos multianuales, lo que da la certeza y estabilidad de tener la continuidad de ellos”.

Sobre las altas y bajas, Juan García, comentó: “Todas las altas y bajas que pueda existir en el club, las decide única y exclusivamente el técnico en turno, en este caso el profesor Willy (Coito Olivera), él tiene el 100 % de responsabilidad; nosotros lo que hacemos es decirle que se puede o no desde el punto financiero”. En ese sentido, explica que el estratega “ha pedido integrar a algunos jugadores que no tienen club”.

Análisis sobre los extranjeros

Juan García adelantó que no habrá muchos movimientos con la institución capitalina. “Anticipo que, en Comunicaciones, y por lo que ha pedido el técnico, no habrá más de unas tres incorporaciones, y de repente un par de bajas. No es que habrá un movimiento tan grande”.

García comentó cómo ve la dirigencia el actual de los extranjeros, y si podría existir algún movimiento:

Sobre Azarías Londoño (Panamá), García comentó: “Hace seis meses leía en redes sociales y decían que lo quería ver afuera; este torneo explotó y hubo un proceso de adaptación. Creció como persona y futbolista. Terminó el torneo con 12 goles”.

Matías Fracchia (Uruguay-Chile). García: “Es un jugador que manutuvo una regularidad. Tuvo muchas situaciones de suspensiones, la mayoría provocadas pro el mismo, que son temas que seguramente el cuerpo técnico ya habló con él”

Por Jorlián Sánchez (Panamá), Juan García, dijo: “Venía de hacer nueve goles en el futbol panameño. Es un jugador que puede dar más y sabemos de su calidad, profesionalismo y sobre todo es un profesional al 200 %, lastimosamente no le ha salido bien las cosas”.

Por último, García se refirió a Juan Barreto (Paraguay): “Es un jugador que no ha podido mostrarse al 100 %. Presentó unas molestias en tema de la tibia y le molestaba la rótula y se le puso a tono para tener continuidad. Sabemos de su calidad, pero estamos claros que en este torneo no rindió lo que nosotros esperábamos. Confiamos en su capacidad, calidad, por eso lo trajimos”.

Para concluir el tema de los extranjeros, Juan García, dijo: “Están en análisis. En el caso de Jorlián y Barreto se analiza; lo de Londoño sabemos que dependemos de una negociación que tengamos con el club dueño de los derechos”.

Añadió: “Estamos en análisis y sí puede existir algún o algunos cambios, pero todo esto tiene que ver con la parte contractual y lo que decida el cuerpo técnico”.

Sobre nacionales

Anderson Ortiz: Existen acercamientos entre los clubes. Solo faltan algunos detalles. No se puede decir que haya alguna contratación hecha, solo se han avanzado en temas contractuales. Existe un acuerdo, pero solo falta estampar la firma.

Jesús López: No hay un tema cerrado, pero tampoco un acercamiento directo con él. Willy Coito Olivera lo tiene contemplado como una opción. Al final de esta semana se podría estar con un contacto directo.

Esteban García: Se tuvo un acercamiento con él, pero lo consideran un baluarte en Mixco, quien se negó desde un inicio. Nunca hubo un acuerdo pese a la insistencia de Comunicaciones. Es un tema descartado.