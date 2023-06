Así luciría Freddie Mercury de acuerdo con la Inteligencia Artificial

Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, fue un cantante, compositor y músico británico que alcanzó la fama como líder y vocalista de la legendaria banda de rock Queen.

El famoso es reconocido como uno de los cantantes más influyentes y talentosos en la historia del rock. Su distintivo estilo vocal, su presencia escénica carismática y su habilidad para componer canciones lo convirtieron en un ícono de la música.

Algunos de los mayores éxitos de Queen incluyen canciones como “Bohemian Rhapsody“, “We Will Rock You”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love”, por mencionar solo algunas. Freddie Mercury falleció a los 45 años debido a complicaciones relacionadas con el SIDA.

Además de su increíble talento, se convirtió en un símbolo para la comunidad LGBTQ+ debido a su valentía para vivir su identidad abiertamente. Freddie Mercury desafió los estereotipos de género con su estilo de vestir, caracterizado por su estética andrógina, su glamour y su extravagancia en el escenario.

Ahora se ha generado interés en cómo se vería Freddie Mercury en la actualidad si estuviera vivo y cómo celebraría el Orgullo Gay. Modelos de Inteligencia Artificial han creado imágenes impactantes que muestran al vocalista de Queen a sus 77 años, con arrugas y canas.

En las fotografías, luce un atuendo icónico con pantalones blancos y una chaqueta dorada, y conserva su distintivo bigote.

“Wow sería increíble que él estuviera vivo”, “Además de ser un gran ejemplo también lo debe ser para cuidarse de las enfermedades, del SIDA”, “El se vería fabuloso a esta edad”, “Sería increíble verlo en escena”, “Dichosas las personas que pudieron verlo en vivo, magistral”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

