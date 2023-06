‘Quimi’ Ordoñez es titular en la derrota por goleada del Cincinatti ante el DC United

El pasado sábado Arquimides Ordoñez recibió la buena noticia de que sería titular en la visita del FC Cincinnati al DC United. ‘Quimi’ acompaño en ataque a Badji en el club líder de la MLS, pero poco pudo aportar, ya que su club se vio superado 3-0 por el cuadro local.

El DC United sentenció las acciones desde la primera mitad, iniciando con un tanto de Pedro Martins a los 10 minutos. Al 17, Derrick Williams derrumbaba las aspiraciones visitantes ampliando la ventaja local y Cristian Dájome le puso la ‘tapa al pomo’ a la goleada (3-0) al minuto 43.

Arquimides, quien no viajó con selección a Copa Oro para tener más minutos, tenían la gran oportunidad de llenarle los ojos a su entrenador Pat Noonan, pero para infortunio del joven atacante el duelo no fue por donde esperaba. El delantero no pudo brillar y a los 57 minutos fue sustituido por Raymon Gaddis y se marchaba así de un partido en el que no pudo tirar a puerta.

Tras la salida del joven delantero, la situación del club tampoco cambió su situación, debido a que el club se vio superado por la escuadra dirigida por la leyenda inglesa Wayne Rooney, estratega que también dirigirá el All-Stars de la MLS el próximo mes.

57′ | First couple substitutions for #FCCincy. ➡️ Malik Pinto

⬅️ Arquimides Ordoñez ➡️ Ray Gaddis

⬅️ Alvas Powell pic.twitter.com/peDXdKLW15 — FC Cincinnati (@fccincinnati) June 25, 2023

Un año con mayor actividad para Arquimides Ordoñez

El talento formado en la academia del FC Cincinnati busca afianzarse en el primer equipo y en este 2023 tendrá la misión de hacerlo. Próximo a cumplir 20 años en agosto, Arquimides Ordoñez ya ha disputado 6 encuentros de MLS, saliendo tres de titular.

Para su mala fortuna, no ha podido anotar ni asistir en los 199 minutos que ha disputado en lo competición estadounidense. A pesar de no estar en racha, este año está sumando más minutos que los que ha cosechado en los pasados dos años, ya que en 2022 jugó 8 partidos, pero solo llegó a sumar 85 minutos en los que tampoco asistió ni marcó.