TSE oficializará esta semana los resultados de las elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializará durante el transcurso de la presente semana los resultados de las votaciones que se llevaron a cabo el domingo 25 de junio a nivel nacional, en las cuales se eligió a las nuevas autoridades del país.

Hasta el momento han sido procesadas 120 mil 585 actas, de un total de 122 mil 293, es decir que se ha avanzado en un 98.60% en el escrutinio.

Según explicó la presidenta del TSE, Irma Palencia, ese cerca de 2% que está pendiente de ser incluido corresponde a actas de juntas receptoras de votos instaladas en el interior del país, que por razones ajenas al tribunal no han sido procesadas.

Señaló que se trata de entre una y tres actas por cada una de los departamentos, por lo que no tendrían mayor incidencia en los resultados. Añadió que se continúa a la espera de que puedan ser ingresadas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

TSE espera resolución de procesos

El magistrado Mynor Franco detalló que todavía están pendientes de conocer y darle resolución a procesos pendientes que se derivaron de la jornada del domingo; sin embargo, no dio a conocer el número de las impugnaciones.

“Tenemos que programar ya legalmente oficializar las votaciones que se llevaron a cabo el domingo, pero primero tenemos que resolver los recursos que han sido planteados”, dijo.

Añadió que no todos se pueden resolver al mismo tiempo, por lo cual no se puede decir qué día específicamente estará terminado esta fase, pues depende de las dinámicas jurídicas, la programación de audiencias y no concretamente del tribunal.

Finalmente, mencionó que mientras se trabaja en el tema de los resultados de la primera vuelta electoral, se irá preparando la logística para el balotaje para definir quiénes serán los nuevos Presidente y Vicepresidente de la República. Quienes competirán son los candidatos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Movimiento Semilla.